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    20:12, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанские парадзюдоисты завоевали три медали в Великобритании

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские парадзюдоисты завоевали три медали в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет РК.

    19-20 июня 2021 года в Великобритании прошли соревнования по пара дзюдо Grand Prix IBSA. Это были заключительные квалификационные соревнования по пара дзюдо перед Летними паралимпийскими играми Токио 2020. В соревновании приняли участие 130 спортсменов из 20 стран мира. Честь страны в соревновании защищали двенадцать спортсменов, трое из них стали призерами.

    Аманжол Жанбота завоевал «серебро» в весовой категории до 90 кг. Бронзовым призером в весовой категории до 81 кг стал Смагулулы Галымжан. Также в копилку сборной «бронзу» добавила Федосова Даяна.

    На следующей неделе по итогам рейтинговых балов будут определены лицензии на Паралимпийские игры Токио 2020.


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