НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские парадзюдоисты завоевали три медали в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет РК.

19-20 июня 2021 года в Великобритании прошли соревнования по пара дзюдо Grand Prix IBSA. Это были заключительные квалификационные соревнования по пара дзюдо перед Летними паралимпийскими играми Токио 2020. В соревновании приняли участие 130 спортсменов из 20 стран мира. Честь страны в соревновании защищали двенадцать спортсменов, трое из них стали призерами.

Аманжол Жанбота завоевал «серебро» в весовой категории до 90 кг. Бронзовым призером в весовой категории до 81 кг стал Смагулулы Галымжан. Также в копилку сборной «бронзу» добавила Федосова Даяна.

На следующей неделе по итогам рейтинговых балов будут определены лицензии на Паралимпийские игры Токио 2020.