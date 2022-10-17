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Казахстанские параатлеты завоевали 17 медалей в Ташкенте
17 Октября 2022, 15:29

Казахстанские параатлеты завоевали 17 медалей в Ташкенте

АСТАНА, КАЗИНФОРМ – В Ташкенте завершился открытый чемпионат по легкой атлетике среди параспортсменов, где приняли участие более 300 спортсменов из стран Центральной Азии. На чемпионате национальная сборная Казахстана завоевала 17 медалей: 10 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями» Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта РК.

По данным пресс-службы, первое место заняли:

- Ерасыл Солтангали – трехкратный чемпион (бег на 100 м (Т37), бег на 200 м и бег на 400 м);

- Салтанат Абилкасымкызы – двукратный чемпион (бег на 100 м (Т35), бег на 200 м);

- Мукан Айтмурзаев - двукратный чемпион (метание копья (F53), толкание ядра);

- Дастан Мукашбеков – толкание ядра (F36);

- Алексей Лукутин – толкание ядра (F40);

- Равиль Мансурбаев – толкание ядра (F46).

Второе место:

- Санвар Шахрух – бег на 100 м (Т46);

- Иван Залезняк – толкание ядра (F36);

- Мукан Айтмурзаев – метание диска (F53);

- Мейиржан Макшат - бег на 400 м (T/F-46).

Третье место:

- Сергей Харламов – прыжки в длину (Т36);

- Колганат Бакберген – метание копья (Т46);

- Сергей Харламов – бег на 400 м (Т36).

«Сборная Казахстана по легкой атлетике среди параспортсменов успешно выступила на открытом чемпионате Узбекистана. У нас были сильные соперники. Целью участия в данных соревнованиях было достижение высокого результата и подготовка к всемирным играм IWAS-2022, который пройдет в 23-29 ноября этого года», - отметил начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Насипкали Маулен.



Фото: arnapress.kz


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