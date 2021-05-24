Казахстанские пара таэквондисты выиграли еще две лицензии на Паралимпийские игры в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские пара таэквондисты выиграли еще 2 лицензии на паралимпийские игры в Токио-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета РК.

Хорошие новости пришли с азиатских отборочных соревнований в столице Иордании. Казахстанские паралимпийцы Нышан Омирали в весовой категории до 75 кг среди мужчин и Камила Акылбай в весовой категории до 58 кг среди женщин стали победителями турнира и получили лицензии на паралимпийские игры.

Оба наших спортсмена, выступающие в категории К-43, будут выступать в категории К-44 в соответствии с правилами Паралимпийских игр в Токио.

Напомним, в январе прошлого года Нурлан Домбаев первым из паралимпийцев получил путевку. Всего в Токио Казахстан будут представлять 3 пара таэквондиста.