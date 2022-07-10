Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанские паломники завершили хадж
10 Июля 2022 13:27

Казахстанские паломники завершили хадж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские паломники завершили хадж, выполняя мусульманский долг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, в этом году 4 тыс. соотечественников отправились в Мекку, чтобы поклониться святыням и исполнить свой долг мусульманина. Первый поток казахстанцев отправился в Саудовскую Аравию 29 июня. Их обслуживали 14 туркомпаний.

Вчера большая часть казахстанских паломников завершила основной хадж. В частности они совершили первую ступень совершения Хаджа – облечение в ихрам, и заночевали на равнине Мина, произнесли молитвы на Арафате.

В Казахстане во время хаджа действует специальная миссия, имеющая несколько направлений работы. В частности, действуют Центр организации паломничества, проповеди, служба первой медицинской помощи, информации и call-центр.

В call-центр поступил 591 вопрос относительно паломнической поездки. Большинство вопросов касалось проживания в Арафе, пребывания в Муздалифе. Также часто были заданы вопросы, касающиеся совершения жертвоприношения.

За состоянием здоровья соотечественников во время паломнической поездки наблюдали врачи.

Ранее сообщалось, что в этом году Саудовская Аравия установила квоту в 1 млн паломников, а также ввела жесткие требования: паломники должны быть не старше 65 лет и иметь сертификат прививок против COVID-19.

Казахстанцы отмечают Курбан айт. В этом году он пройдет с 9 по 11 июля.

Вчера со священным для мусульман праздником поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.


Фото: i.ytimg.com

Новости по теме
Фестиваль по подтягиванию на турнике Tartyl Fest стартовал в Конаеве
После сильного дождя подтопило первый этаж аэропорта Костаная
Новинки мультфильмов – чем развлечь детей
Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Фестиваль по подтягиванию на турнике Tartyl Fest стартовал в Конаеве
«Лидером» в антирейтинге трудовых споров в школах является Туркестанская область
Курбан айт, день столицы, победа на Уимболдоне, наступление коронавируса  - обзор событий недели
Семь мечетей Павлодара организовали раздачу плова в честь Курбан айта
Нуждающимся семьям раздали мясо в столице
Свыше 480 млрд тенге возвратили на пенсионные счета казахстанцев
Свыше 8 млн тенге за массажные накидки вернули обманутым акмолинцам
Бизнес получил 18 участков с начала года для развития мест отдыха в Бурабае

Лента новостей

Архив