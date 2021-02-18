Казахстанские операторы беспилотных летательных аппаратов повышают профессиональные навыки

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе на базе центра подготовки специалистов БПЛА Сил воздушной обороны начались сборы с операторами беспилотных летательных аппаратов. В них принимают участие как опытные военнослужащие, имеющие соответствующую специальность так и те, кто впервые приступил к работе с беспилотниками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Для участия в сборах в Тараз прибыли военнослужащие из различных воинских частей всех региональных командований, а также представители Военного института Сухопутных войск.

Кроме того, впервые в проведении сборов специалистов БПЛА принимают участие представители артиллерийских частей. Применение в работе артиллеристов беспилотных летательных аппаратов существенно повышает эффективность наведения и корректировки огня артиллерии.

«Применение беспилотников в артиллерийской разведке позволяет на большом удалении обнаруживать и фиксировать расположение противника, эффективно направлять и корректировать огонь артиллерии, – отметил сержант артиллерийской батареи, сержант 3-го класса Станислав Даниель. – В ходе обучения на сборах появилась возможность научиться управлять беспилотниками и в будущем самостоятельно применять их в нашей работе».

При проведении сбора организаторы применили отборочный принцип. Если изначально к участию на сборах прибыло свыше 40 военнослужащих, то после первого этапа часть военнослужащих была отсеяна, и к дальнейшему обучению работы с беспилотниками было допущено только 30 военнослужащих.

«Проведением сборов мы пополним ряды профессионалов - операторов беспилотных летательных аппаратов, которые будут способны самостоятельно выполнять задачи по предназначению, – сказал офицер-инструктор департамента сил специальных операций майор Дамир Чонаев. – Расширение сферы применения беспилотных летательных аппаратов показывает необходимость проведения подобных сборов и диктует необходимость обучать работе с БПЛА все большее количество военнослужащих».