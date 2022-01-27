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Казахстанские олимпийцы вылетели в Китай

27 Января 2022 23:17
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Казахстанские олимпийцы вылетели в Китай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 января казахстанская делегация отправилась на зимние Олимпийские игры по маршруту Нур-Султан – Алматы – Пекин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Все спортсмены и тренеры последние недели перед вылетом провели в условиях карантина – они жили и тренировались в так называемых «пузырях» без прямых контактов с третьими лицами.

В Китай их доставят на специальном рейсе «Air Astana», с учетом всех мер безопасности. На этом рейсе вылетают казахстанские команды по конькобежному спорту, шорт-треку, фристайлу-могул, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Команды, которые проходят финальные сборы за рубежом, а именно сборные по биатлону, лыжным гонкам и фристайл-акробатике отправятся в Китай по индивидуальному маршруту.

«Сегодня мы вылетаем на Олимпийские игры. Это очень волнующее событие для всех нас. Мы настроены оптимистично и готовы стараться изо всех сил на таких важных соревнованиях. Хочу выразить большую благодарность Главе государства и нашему правительству, Национальному Олимпийскому комитету за все созданные условия и заботу о спортсменах в такое непростое время. Мы не прерывали свою подготовку, несмотря ни на что», - сказал знаменосец команды Казахстана и лидер команды по шорт-треку Абзал Ажгалиев.

Торжественная церемония открытия зимней Олимпиады состоится 4 февраля на Национальном стадионе Пекина.

ФОТО: Сали Сабиров, Владислав Семёнов, НОК Казахстана


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#Спорт   #Олимпиада   #Китай  
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