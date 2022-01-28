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Казахстанские олимпийцы прибыли в Пекин
28 Января 2022 08:54
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спортсмены в пятницу утром спецрейсом «Air Astana» прибыли в Международный аэропорт Пекина «Шоуду» для участия в зимних Олимпийских играх-2022, передает МИА «Казинформ».
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На этом рейсе прибыли члены казахстанских команд по конькобежному спорту, шорт-треку, фристайл-могулу, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.
После прохождения ПЦР-тестирования и паспортного контроля казахстанская делегация направилась в олимпийскую деревню.
Как сообщалось , все спортсмены и тренеры последние недели перед вылетом провели в условиях карантина – они жили и тренировались в так называемых «пузырях» без прямых контактов с третьими лицами.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
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