Казахстанские олимпийцы прибыли в Пекин

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спортсмены в пятницу утром спецрейсом «Air Astana» прибыли в Международный аэропорт Пекина «Шоуду» для участия в зимних Олимпийских играх-2022, передает МИА «Казинформ».

На этом рейсе прибыли члены казахстанских команд по конькобежному спорту, шорт-треку, фристайл-могулу, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

После прохождения ПЦР-тестирования и паспортного контроля казахстанская делегация направилась в олимпийскую деревню.

Как сообщалось , все спортсмены и тренеры последние недели перед вылетом провели в условиях карантина – они жили и тренировались в так называемых «пузырях» без прямых контактов с третьими лицами.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.