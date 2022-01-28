+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанские олимпийцы прибыли в Пекин

28 Января 2022 08:54
Поделиться:
Казахстанские олимпийцы прибыли в Пекин

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спортсмены в пятницу утром спецрейсом «Air Astana» прибыли в Международный аэропорт Пекина «Шоуду» для участия в зимних Олимпийских играх-2022, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Где смотреть прямую трансляцию матча Казахстан - Италия на Евро-2022 по футзалу
Ерлан Тургумбаев вручил госнаграды семьям погибших полицейских в Алматинской области 900 спортивных мероприятий проведут для жителей Мангистауской области Казахстанские олимпийцы вылетели в Китай

На этом рейсе прибыли члены казахстанских команд по конькобежному спорту, шорт-треку, фристайл-могулу, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

После прохождения ПЦР-тестирования и паспортного контроля казахстанская делегация направилась в олимпийскую деревню.

Как сообщалось , все спортсмены и тренеры последние недели перед вылетом провели в условиях карантина – они жили и тренировались в так называемых «пузырях» без прямых контактов с третьими лицами.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Китай   #Видео   #Олимпиада-2022  
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Новости по теме
Где смотреть прямую трансляцию матча Казахстан - Италия на Евро-2022 по футзалу
Ерлан Тургумбаев вручил госнаграды семьям погибших полицейских в Алматинской области
900 спортивных мероприятий проведут для жителей Мангистауской области
Казахстанские олимпийцы вылетели в Китай
Популярное
1 В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
2 Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
3 Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
4 Словесная ссора завершилась поножовщиной в бизнес-центре Караганды
5 Новые подходы к определению уровня бедности предлагают использовать депутаты
6 Пересмотреть закон о фонде «Самрук-Казына» предложил сенатор
Читайте также
Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
Ключи от квартир вручили лучшим жамбылским спортсменам
В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
Словесная ссора завершилась поножовщиной в бизнес-центре Караганды
Новые подходы к определению уровня бедности предлагают использовать депутаты
Пересмотреть закон о фонде «Самрук-Казына» предложил сенатор
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив