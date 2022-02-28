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Казахстанские объекты туризма становятся популярными за рубежом

28 Февраля 2022 11:13
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Казахстанские объекты туризма становятся популярными за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев отметил достижения отечественного туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как результат проводимой работы Казахстан выиграл номинацию «Лучшие гостевые дома» по версии глобального издательства Lonely Planet. Французское издание Le Figaro включило Казахстан в список 21-ой дестинации, рекомендованных к посещению в 2021 году», - сказал Даурен Абаев на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам развития туризма.

Было отмечено, что британское общество бэкпекеров (British Backpacker Society) определило Казахстан в ТОП-5 списка mustvisit на 2020 год для любителей активных эко-путешествий.

The Telegraph отметило Казахстан как «динамично развивающуюся турдестинацию» и Алматы как топовое городское бюджетное направление на 2022 год.

The Guardian составил список лучших мест для посещения, в который был включен Казахстан.

Рекламный ролик Казахстана Travelstan победил в категории «Лучший страновой ролик» на прошедшем фестивале International Tourism Film Festival в Португалии.

Национальный парк «Көлсай көлдері» и поселок Саты получили золотую медаль на четвертой Всемирной конференции по сельскому туризму.

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#Правительство РК   #Туризм   #Мажилис   #Минкультуры   #Даурен Абаев  
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Автор:

Серик Сабеков

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