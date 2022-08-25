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Казахстанские НПЗ покрывают внутреннюю потребность в ГСМ – Минэнерго
25 Августа 2022 14:21

Казахстанские НПЗ покрывают внутреннюю потребность в ГСМ – Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы полностью покрывают внутреннюю потребность в горюче-смазочных материалах. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на имеющиеся в стране запасы, в некоторых регионах возникают нехватки дизельного топлива, преимущественно на автозаправочных станциях. Хотелось вкратце сказать, что, по состоянию на 24 августа текущего года, совокупные запасы дизельного топлива составляют 212,4 тыс. тонн. Это запасы, которые сформированы на нефтебазах и в пути. Ранее мы говорили, что такого объема хватает на 13 дней. Однако хотелось бы пояснить: когда мы говорим, на сколько дней запас, то имеется в виду запас, который в случае экстренной ситуации может быть выгружен. В целом, все НПЗ сейчас работают в штатном режиме и производство дизельного топлива, бензина ведется ежедневно. В частности, в июле произведено около 380 тыс. тонн дизельного топлива, в августе планируем произвести 491 тыс. тонн. Соответственно, на конец августа прогнозируемые остатки составят около 288 тысяч тонн», – сказал Б.Акчулаков.

По его словам, в августе ожидается объем потребления дизтоплива в 514 тыс. тонн, а общий объем производства составляет 797 тыс. тонн. Таким образом, текущее производство полностью покрывает внутреннюю потребность по всем видам топлива, включая дизельное.

Министр отметил, что за 7 месяцев текущего года производство дизтоплива составило чуть более 3 млн тонн, 110% к показателю аналогичного периода прошлого года.

Фото: gov.kz





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