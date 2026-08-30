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    Казахстанские наездники заняли первое и второе места на турнире в Польше

    29 августа спортсмены Национальной сборной Казахстана добились двойного успеха на международном турнире Wierzbna Biały Las CSI1,3*, передает агентство Kazinform.

    Раиса Соколенко на лошади Chevalier
    Фото: Федерация конного спорта РК

    В маршруте Big Tour представители Казахстана заняли первое и второе места итогового протокола, показав два лучших результата соревнования.

    Победу одержала Раиса Соколенко на лошади Chevalier. В честь представительницы Казахстана состоялась официальная церемония награждения. На международной соревновательной арене в Польше прозвучал Государственный гимн Республики Казахстан, а спортсмены заняли две высшие позиции по итогам маршрута.

    Маршрут проводился по правилам Международной федерации конного спорта (FEI) в один раунд на скорость.

    Особенно показательным стал результат Раисы Соколенко: ее преимущество над ближайшей соперницей составило 5,59 секунды.

    Олег Соколенко и Shenanigan, в свою очередь, продемонстрировали стабильное и надежное выступление. Ноль штрафных очков и второй результат позволили Казахстану оформить своеобразный «золотой дубль» на международной арене.

    Польская спортсменка Malgorzata Koszucka на V-Querida of Vigo Z также завершила маршрут без штрафных очков, однако с результатом 65,57 секунды заняла третье место. Следом расположился представитель Австрии Christian Rhomberg с результатом 65,59 секунды.

    В общей сложности только семь из 15 спортивных пар смогли завершить маршрут без штрафных очков. Остальные участники получили от 4 до 16 штрафных очков.

    — Участие в международных стартах различного уровня позволяет спортсменам и спортивным лошадям клуба получать дополнительную практику на европейских маршрутах, совершенствовать соревновательные навыки и последовательно готовиться к основным международным стартам сезона, — отметили в Федерации конного спорта РК.

    Спорт Конный спорт Польша
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор