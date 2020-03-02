Казахстанские наблюдатели отметили высокий уровень организации парламентских выборов в Таджикистане

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Наблюдатели от Казахстана, принимавшие участие в наблюдательной миссии за подготовкой и ходом парламентских выборов в Таджикистане, отметили высокий уровень организационной работы таджикских партнеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«17 наблюдателей в составе миссии СНГ от Казахстана посетили 119 избирательных участков. Мы отмечаем очень высокую активность избирателей, особенно в первой половине дня. Мы видели, что избиратели приходили целыми семьями. Высокая активность молодежи. Даже с открытия участков было достаточно много людей. Это впечатляет», - поделилась своим мнением секретарь Центральной избирательной комиссии Казахстана Сабила Мустафина.

С. Мустафина отметила, что на всех посещенных участках наблюдалась высокая подготовка членов избирательных комиссий.

«На все наши вопросы они отвечали достаточно четко, с предоставлением полной информацией», - сказала она.

Также С. Мустафина отметила удобные условия, которые были созданы для избирателей.

«Были подобраны помещения, хорошая организация работы членов избирательных комиссий. Особо хочу отметить, специальные кабины для лиц с ограниченными возможностями, где для них предусматривались сидячее место и более удобная полка, освещение в кабинах. Была заметна большая организационная работа перед днем голосования. Для удобства в большинстве участков списки составлялись по адресам, то есть избирателю было очень легко и быстро найти себя в списке, который был вывешен на всеобщее обозрение», - сказала представитель ЦИК Казахстана.

«В целом, отмечаем высокий организационный уровень. Настроение у всех было праздничное. На всех избирательных участках была доброжелательная обстановка, ну, и погода в Душанбе была солнечная», - добавила она, отметив, что нарушений при наблюдении и посещении избирательных участков миссией не зафиксировано.

Прошедший электоральный процесс также прокомментировал и депутат Сената Парламента РК, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Мурат Бактиярулы, принимавший участие в наблюдательной миссии по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ.

«В качестве наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ от казахстанской стороны принимают участие два парламентария. Помимо самих выборов, мы также наблюдали за подготовительной работой к выборам. Ранее я принимал участие на выборах в Таджикистане и поэтому заметил, что в выборное законодательство внедрено несколько больших и важных изменений. Одним из них является избрание по партийным спискам. Второе – предоставление равных прав и условий для партий, выдвигающих кандидатов, - поделился своим мнением Мурат Бактиярулы.

М. Бактиярулы рассказал, что в рамках мониторинга избирательной кампании были проведены встречи с руководителями пяти партий, которые ознакомили наблюдателей со своими программами, целями и задачами.

«По итогам этих встреч можно констатировать, что Таджикистан уверенно стремится к развитию своей партийной системы», - подчеркнул он.

Резюмируя, М. Бактиярулы отметил, что, в целом, выборы прошли в соответствии с требованиями законодательства и Конституции Таджикистана.

«Мы посетили 10 избирательных участков. Настроение у всех было праздничное. Отмечается высокая подготовительная и организационная работа выборов. Все участки обеспечены надлежащими кабинами для голосования, прозрачными запечатанными урнами, отмечается высокая подготовка членов избирательных комиссий. Созданы все условия для избирателей, в том числе для лиц с ограниченными возможностями для которых предназначались выносные избирательные урны.

В целом, выборы прошли в соответствии с требованиями законодательства и конституции Таджикистана. Мы считаем, что таджикский народ сделает свой правильный выбор», - сказал казахстанский парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане завершилось голосование на выборах в Маджлиси намояндагон (нижнюю палату парламента) Маджлиси Оли.

На выборах избираются 63 депутата: 41 - от одномандатных избирательных округов и 22 - по спискам политических партий по единому общереспубликанскому избирательному округу.

В предвыборную гонку вступили семь партий: от Аграрной партии – 13 кандидатов, от Социалистической партии – 5, от Народно-демократической партии Таджикистана – 26, от Партии экономических реформ – 7, от Демократической партии – 4, от Социал-демократической партии – 5, от Коммунистической партии – 5 кандидатов.

На 22 депутатских кресла по единому общереспубликанскому округу претендуют 65 кандидатов.