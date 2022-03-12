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Казахстанские музыканты возвращаются на исторические музыкальные сцены Италии

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
12 Марта 2022, 20:08
Казахстанские музыканты возвращаются на исторические музыкальные сцены Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 12 марта в исторической Консерватории Флоренции (Италия) выступит Государственное трио РК «FORTE TRIO». 13 марта виртуозный ансамбль даст концерт в старинном городе Форли. Искушенной итальянской публике трио представит произведения европейских классиков, а также музыку казахстанских композиторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГКО «Казахконцерт» имени Р. Баглановой.

Казахстанские музыканты будут выступать в стенах флорентийской Консерватории им.Луиджи Керубини, созданной в 1784 г. Это одна из трех самых выдающихся консерваторий Италии, а в ее библиотеке хранятся рукописные нотные произведения тысячелетней давности. В музее Консерватории хранится бесценная коллекция струнных инструментов, некоторые из которых изготовлены самим Страдивари, а также инструменты изобретателя фортепиано флорентийца Бартоломео Кристофори.

В зале «Аврора» исторического Музыкального Общества «Делла Скрана» из древнего римского города Форли, казахстанский ансамбль выступит не впервые. Первый концерт в 2019 г. принес музыкантам огромный успех и признательность местных любителей музыки. И вот снова под сводами средневекового палаццо наряду с классическими произведениями прозвучит и чарующая мелодия «Япурай», о которой организаторы концерта просили особо, и другие мелодии нашего фольклора. Музыкальное Общество «Делла Скрана», основанное в далеком 1903 году – это центр притяжения для любителей музыки как города Форли, так и всей области Эмилья Романья.

Напомним, «FORTE TRIO» - уникальный ансамбль, который в 2013 году создал прославленный пианист, профессор Тимур Урманчеев. Он соединил три инструмента – фортепиано, скрипку и виолончель. Никогда прежде в Казахстане коллективов с таким составом не было. Благодаря высочайшему исполнительскому мастерству трио сегодня – самый востребованный камерный ансамбль Казахстана, активно концертирующий по всему миру. Наряду с такими мировыми культурными центрами, как Париж, Рим и Берлин, на гастрольной карте коллектива есть даже экзотическая страна Антигуа и Барбуда. FORTE TRIO входит в состав ГКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой».

Коллектив намерен через искусство продемонстрировать высокую духовность и богатые музыкальные традиции казахстанского народа.

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