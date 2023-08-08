Казахстанские музыканты с успехом выступили на фольклорном фестивале в Австрии

ФИЛЛАХ. КАЗИНФОРМ - По инициативе посольства Казахстана в Австрии и при содействии акимата Жамбылской области артисты фольклорного ансамбля «Алатау» Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азербаева выступили в рамках крупнейшего австрийского традиционного фестиваля «Филлахер Кирхтаг» - Villacher Kirchtag. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.



Зрители Австрии, Италии и Словении с восторгом встретили концерт мастеров искусств произведения казахстанских композиторов, которые были виртуозно исполнены на таких национальных инструментах, как домбра, кобыз, жетыген, сазсырнай и другие.

Отдельным подарком казахских музыкантов, которые отмечают в этом году 55-летний юбилей филармонии, стали произведения Абая в рамках предстоящего празднования дня великого казахского поэта.

Ансамбль «Алатау» принял участие в серии концертов на главной площади г. Филлах и в параде традиционных костюмов с более 70 группами из Альпийско-Адриатического региона.

«Я, как жительница города Филлах, могу назвать себя настоящей поклонницей фольклорного искусства. Выступление артистов «Алатау» было одним из лучших и профессиональных, которые я когда-либо видела. С удовольствием посмотрела выступление от начала до конца. Хотелось бы поблагодарить всех артистов за волшебный вечер и пожелать только успехов», – сказала бывший депутат Австрии и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

Традиционный 78-й фестиваль Villacher Kirchtag, проходивший с 30 июля по 6 августа, в этом году собрал более 300 тысяч посетителей.