Казахстанские музыканты приняли участие в голливудском проекте Оливера Стоуна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Артисты Симфонического оркестра «Астана Опера» исполнили музыку к фильму американского кинорежиссёра, сценариста и продюсера, обладателя трёх премий «Оскар» Оливера Стоуна о Первом Президенте Республики Казахстан — Лидере Нации Нурсултане Назарбаеве «Qazaq – The History of Golden Man». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Как сообщалось, в столице Казахстана состоялась презентация фильма о Первом Президенте РК-Елбасы Нурсултане Назарбаеве, в съемках которого принял участие известный американский режиссер Оливер Стоун.

Режиссером фильма выступил украинский и американский деятель киноиндустрии Игорь Лопатёнок, музыку к фильму написал знаменитый композитор, обладатель почетной награды «Золотой глобус» - Карло Силиотто. В своем интервью маэстро рассказал о работе с музыкантами «Астана Опера».

Запись музыки проходила в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» в исполнении Симфонического оркестра театра. Важно подчеркнуть, что документальный фильм состоит из 8 серий и представляет собой обширное интервью, которое взял Оливер Стоун у Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева о его жизни, но в первую очередь, это рассказ о Казахстане, политической ситуации в Центральной Азии, а также о культуре, истории нашей страны.

«Должен сказать, что до работы над фильмом я не был хорошо знаком с внешней политикой Казахстана, но получил большой опыт, потому что узнал Нурсултана Назарбаева: он оказался очень простым человеком, каким был еще в самом начале своего пути. Нурсултан Абишевич, несмотря на большую силу в его руках, остался тем же самым человеком, что и был в молодости, тем же молодым активистом, когда он был обычным рабочим», - рассказал композитор Карло Силиотто.

«Мне очень повезло, потому что режиссер и главный продюсер дали мне полную свободу в работе над музыкой. У меня особое отношение к Казахстану, связанное с работой над этим фильмом и с предыдущей работой над художественным фильмом «Кочевник» (июль 2007 год). То есть я уже приезжал сюда ранее на Азиатский кинофестиваль в Алматы, был знаком с некоторыми композиторами, и знал, что в этом проекте буду использовать музыку заслуженного деятеля Казахстана, известного казахского композитора, исследователя фольклора и мультиинструменталиста Едиля Хусаинова и заслуженного деятеля искусств Казахстана, этнографа, композитора Ерлана Сабитова, которые известны во всем мире еще и как очень хорошие солисты. С ними мы записали звучание казахских национальных инструментов».

Также мы привезли сюда всю свою команду: звукоинженера, моего ассистента из Италии и музыкального редактора из Лос-Анджелеса.

«Музыка была вдохновлена моей любовью к Казахстану. Мы отлично поработали с Симфоническим оркестром «Астана Опера». Солисты были просто великолепные, оркестр – потрясающий, они все высокопрофессиональные музыканты. Но, помимо этого, у нас родился замечательный дух сотрудничества. За все это время работы я ни разу не попросил их о тишине, наша деятельность была поделена на 9 частей, которая длилась по три часа. Музыканты были невероятно сфокусированными, полностью отдавались своей работе и для меня было честью работать с ними», - продолжил он.

«Знаете, за время нашего пребывания здесь, я еще так же посетил несколько концертов и спектаклей в «Астана Опера». Видел балеты «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Коппелия» Л. Делиба и еще раз убедился в том, что оркестр прекрасен, сам дух этого театра прекрасен.

Как я уже отметил, все солисты оркестра – особенные, мы записали потрясающее соло фортепиано, соло арфы, соло ударных, также мы поработали с хором и солистами оперы. Все стремились к плодотворному сотрудничеству», - отметил в завершении беседы Карло Силиотто.

Казахстанский композитор, домбрист Абулхаир Жараскан также работал над саундтреком к этому фильму.

«Для меня было большой честью принять участие в таком масштабном проекте. Потому что, помимо того, что я был в нем в качестве композитора, также руководил работой музыкантов, играющих на национальных инструментах. Мы с Карло большие друзья, понимающие друг друга с полуслова, иногда нам достаточно просто взгляда, чтобы решить, что нужно делать дальше. Я написал музыку, «открывающую» сам фильм, в ней течет кровь домбристов, значит, в ней течет и кровь казахов. Моя композиция называется «Миф», это название дал ей Игорь Лопатёнок – режиссер и продюсер проекта – ученик Оливера Стоуна», – отметил Абулхаир Жараскан.