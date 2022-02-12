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Казахстанские музыканты приглашены на главную музыкальную сцену Берлина

12 Февраля 2022 15:27
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Казахстанские музыканты приглашены на главную музыкальную сцену Берлина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 февраля на сцене самого известного центра европейской культуры – Берлинской филармонии – выступит Государственное трио Республики Казахстан «FORTE TRIO». Европейская публика услышит тройной концерт Бетховена для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГКП ГКО «Казахконцерт» имени Р. Баглановой.

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Казахстанские музыканты будут играть с легендарным коллективом – Берлинским симфоническим оркестром, который стал мировым брендом в классической музыке. Он был основан 73 года назад и приглашение выступать с ним получали самые именитые звезды мировой классической сцены.

«FORTE TRIO» - уникальный ансамбль, который в 2013 году создал прославленный пианист, профессор Тимур Урманчеев. Он соединил три инструмента – фортепиано, скрипку и виолончель. Никогда прежде в Казахстане коллективов с таким составом не было. Благодаря высочайшему исполнительскому мастерству трио сегодня – самый востребованный камерный ансамбль Казахстана, активно концертирующий по всему миру. Наряду с мировыми культурными центрами, как Париж, Рим и Берлин, на гастрольной карте коллектива есть даже экзотическая страна Антигуа и Барбуда. В декабре у трио было турне по четырем крупнейшим городам Франции, и особенно символично, что выступление казахстанцев, посвященное юбилею Независимости, закрывало концертный сезон 2021 года во Франции.

Музыканты неустанно стремятся через искусство демонстрировать высокий имидж духовного развития Казахстана, как лидера Евразийского пространства.


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#Культура   #Германия   #Музыка  
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