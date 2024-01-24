Казахстанские музыканты приняли участие в фестивале в Индии

В Международном музыкальном фестивале Лакшминараяна в Индии приняли участие около 80 казахстанских артистов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фестиваль Лакшминараяна (Lakshminarayana Global Music Festival) длился две недели и охватил четыре города Индии: Дели, Бангалор, Майсур и Мумбай. Престижный фестиваль существует с 1992 года. Его основатель – индийский музыкант и композитор Субраманиам Лакшминараяна посвятил мероприятие своему отцу – выдающемуся музыканту, педагогу, представителю южной традиции индийской классической музыки.

Важным отличием фестиваля 2024 года стало культурное взаимодействие между Индией и Казахстаном. В программе приняли участие около 80 артистов – сборный симфонический оркестр Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева и Северо-Казахстанской областной филармонии имени Акана сери под управлением художественного руководителя, заслуженного деятеля РК Абзала Мухитдина, а также камерный хор столичной филармонии под управлением художественного руководителя, главного дирижера, заслуженного деятеля РК Гульмиры Куттыбадамовой.

– Каждый концерт фестиваля начинался с выступления камерного хора филармонии Е. Рахмадиева. Коллектив знакомил индийскую публику с жемчужинами казахской песни. А капелла звучали такие произведения, как «Тау ішінде» Сакена Сейфуллина, «Қараторғай» Акана сери, народная песня «Қамажай», – рассказали в пресс-службе филармонии имени Е. Рахмадиева.

Основная программа фестиваля состояла из произведений Субраманиама Лакшминараяна.

По словам художественного руководителя сборного симфонического оркестра Абзала Мухитдина, цикл концертов стал первым опытом музицирования коллективов филармонии с индийскими народными ударными инструментами и вокалом.

Среди почетных гостей на фестивале присутствовали министр иностранных дел и культуры Индии Минакши Лекхи и заместитель главы посольства Республики Казахстан в Индии Дархан Сейтенов.