Казахстанские мультсериалы будут транслироваться на Американском континенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пять анимационных проектов телеканала «Balapan» будут транслироваться в США через кабельные каналы, а в странах Латинской Америки через VOD и онлайн-каналы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор телеканала «Balapan» Макпал Жумабай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, это знаковое событие в истории казахстанской анимации.

«В ближайшее время пять анимационных проектов телеканала «Balapan» будут транслироваться в США через кабельные каналы, а в странах Латинской Америки через VOD и онлайн-каналы. У зрителей появилась возможность посмотреть проекты «Тынымсыз шөжелер», «Сәби», «Еркелер», «Шахмат патшалығы», «Пырақтар» в выше указанных странах на английском, испанском и португальском языках. Договор заключен с компанией «Olympusat», осуществляющей услуги сетевого и спутникового вещания в США», - рассказала директор телеканала «Balapan».





Помимо этого, анимационные проекты телеканала будут загружены на платформу IVI.RU, являющейся онлайн-кинотеатром №1 в России. То есть, мультфильмы «Күнекей», «Сәби», «Еркелер» можно посмотреть на этой платформе. Необходимо отметить, что контент платформы IVI.RU за месяц набирает около 50 миллионов просмотров.





«Это знаковое событие в истории казахстанской анимации и нашего телеканала. Поздравляем всех зрителей «Balapan» с этим значимым и масштабным достижением», - поздравила она.