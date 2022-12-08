Казахстанские мультипликаторы создали 20 новых мультфильмов

8 Декабря 2022, 21:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев посетил мероприятие по подведению итогов работы творческого объединения «Казаханимация», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2022 года было создано творческое объединение «Казаханимация» на базе киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова. На сегодня творческое объединение создало 20 проектов, которые были отобраны из 167 заявленных, из разных крупных областей и городов республики. Проекты включают в себя анимационные фильмы продолжительностью 5 минут.

Целью и задачами творческого объединения «Казаханимации» являются поиск перспективных, молодых талантов среди казахстанцев, возрождение и развитие казахской анимационного искусства, а также продвижение отечественной мультипликации на международный рынок киноискусства.

«2022 год стал знаменательным для национального искусства анимационного кино. Ведь в этом году казахскому искусству анимационного кино исполнилось 55 лет. Также было создано творческое объединение «Казаханимация» на базе киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова. Первый анимационный фильм «Почему у ласточки хвост рожками?», созданный в 1967 году, стал визитной карточкой гениального режиссера, получив широкое признание общественности и заслуженных деятелей киноискусства. Амен Хайдаров воспитал несколько поколении отечественных мультипликаторов, создал неповторимый стиль казахской анимации. Сейчас мы уделяем большое внимание на возрождение казахстанской анимации. Используем большие технические и творческие возможности для создания ярких и всем понятных образов», - сказал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев в своем приветственном слове.

Во время мероприятия министр культуры вручил награды и благодарственные письма ветеранам анимации. Медаль «Еңбек ардагері» вручили кинорежиссерам-мультипликаторам Гульмире Садыковой и Галине Дусенко и художнику-мультипликатору Эрнсту Бейсеитову.

Кроме того, были награждены сертификатами слушатели мастер-классов, проводимых в рамках ТО «Казаханимация» в период с 19 сентября по 4 ноября текущего года, и слушателей, прошедших мастер-классы и практические занятия в странах дальнего зарубежья (Польша, Франция, Турция, Испания).

Министру культуры продемонстрировали 20 новых проектов, созданных в рамках ТО «Казаханимация». Кроме того, казахстанские мультипликаторы подписали меморандумы с международными коллегами в области анимации.

«За 55 лет было снято более 200 отечественных мультфильмов, ожило более 30 анимационных студий. В 2018 году была создана Ассоциация анимационных киностудий, которая, в свою очередь, проводит множество мероприятий, имеющих духовно-культурное значение, в том числе ежегодный Международный фестиваль Amen. Всего в этом году на участие в фестивале Amen поступило 147 заявок от мультипликаторов Азербайджана, Грузии, Испании, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и Франции, 55 из которых прошли отбор. Эти проекты были отобраны жюри, в которое вошли видные деятели отечественной и зарубежной анимации», - отметили в пресс-службе Минкультуры.