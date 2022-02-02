Казахстанские могулисты опробовали олимпийскую трассу в Чжанцзякоу - фоторепортаж
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по фристайлу-могул продолжает предолимпийские тренировки в Китае. Спортсмены опробовали олимпийскую трассу и готовятся к первому старту, который состоится уже 3 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
На соревнованиях по фристайлу-могул на Олимпийских играх в Пекине выступят шесть казахстанцев. Отметим, что квота формировалась согласно рейтингу FIS – фристайлист должен находиться в топ-30, а также иметь больше 80 баллов.
В активе нашей страны шесть лицензий на двоих мужчин и четырех женщин. Это Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков.
В этом виде спорта будут разыграны 13 комплектов медалей.
Место проведения: Снежный парк «Геньтин» и комплекс «Биг-эйр Шоуган».
Даты: 3-19 февраля.
Добавим, что могулисты проживают и тренируются в горном Чжанцзякоу, который является третьим и самым дальним кластером на олимпийской карте.
ФОТО: НОК Казахстана
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