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Казахстанские могулисты опробовали олимпийскую трассу в Чжанцзякоу - фоторепортаж

2 Февраля 2022 14:02
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Казахстанские могулисты опробовали олимпийскую трассу в Чжанцзякоу - фоторепортаж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по фристайлу-могул продолжает предолимпийские тренировки в Китае. Спортсмены опробовали олимпийскую трассу и готовятся к первому старту, который состоится уже 3 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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На соревнованиях по фристайлу-могул на Олимпийских играх в Пекине выступят шесть казахстанцев. Отметим, что квота формировалась согласно рейтингу FIS – фристайлист должен находиться в топ-30, а также иметь больше 80 баллов.

В активе нашей страны шесть лицензий на двоих мужчин и четырех женщин. Это Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков.

В этом виде спорта будут разыграны 13 комплектов медалей.

Место проведения: Снежный парк «Геньтин» и комплекс «Биг-эйр Шоуган».

Даты: 3-19 февраля.

Добавим, что могулисты проживают и тренируются в горном Чжанцзякоу, который является третьим и самым дальним кластером на олимпийской карте.


ФОТО: НОК Казахстана

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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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