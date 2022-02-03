Казахстанские могулистки прокомментировали неудачный старт в квалификации на ОИ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены провели первый старт на Олимпийских играх-2022. Женская команда по фристалу-могул выступила в первой квалификации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Отобраться в финальную часть не удалось . Казахстанские могулистки не смогли попасть в число десяти сильнейших: Аяулым Амренова стала 16-й, Олеся Граур - 23-й, а Анастасия Городко не смогла завершить дистанцию из-за схода с трассы. Теперь им 6 февраля предстоит побороться за место в основных соревнованиях во второй квалификации.

«Я допустила небольшую ошибку на входе в трассу после первого прыжка. Тем не менее, я считаю, что все не так плохо. Эмоции хорошие, олимпийский праздник ощущается»,- прокомментировала свое выступление Олеся Граур.

«Сегодня всё прошло довольно хорошо, хотя могло быть и лучше, конечно. Но мы не сдаемся, у нас еще есть вторая попытка»,- добавила Аяулым Амренова.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Турар Казангапов