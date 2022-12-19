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Казахстанские мобильные операторы научились выявлять номера телефонных мошенников

19 Декабря 2022, 16:40
Казахстанские мобильные операторы научились выявлять номера телефонных мошенников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане борются с мобильными мошенниками, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле вопрос щепетильный. Мы несколько раз операторов совместно с МВД собирали. Мобильные операторы связи проводят интеграцию. Каждый отдельно они научились вычислять. Теперь они проводят интеграцию для того, чтобы в целом обмениваться информацией между собой. То есть, эти подменные номера, чтобы они вычисляли их и блокировали. Сейчас они уже часть номеров научились блокировать. Я же тоже гражданин, у меня уменьшилось количество этих звонков. Но тут вопрос такой, что остается возможность у этих мошенников использовать наши номера телефонов, вывозить их за рубеж», - сказал Багдат Мусин, отвечая на вопросы депутатов.

Министр сообщил, какие меры будут еще предприниматься для борьбы с телефонными мошенниками.

«Тут надо с банками второго уровня проработать вопрос, чтобы по лишь одному sms нельзя было оформить кредит. Сегодня получение кредитов стало очень легким. Мы предлагаем трехфакторную аутентификацию – это геометрическая идентификация в обязательном формате, sms - как второй фактор и третье, чтобы все это было подписано электронной подписью», - добавил Багдат Мусин.


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