Казахстанские миротворцы обучают военных из Китая, Германии и Великобритании для миссий ООН

На базе центра миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан проходит международный курс «Штабные офицеры ООН», передает корреспондент агентства Kazinform.

Его слушатели — казахстанские офицеры, а также военнослужащие вооруженных сил Великобритании, Германии и Китая — всего 17 человек.

Инструкторами выступают военнослужащие KAZCENT с практическим опытом подготовки персонала для миротворческих операций и прохождения службы в составе миссий ООН в странах Африки и Ближнего Востока.

Основу курса составляют учебные материалы, разработанные и рекомендуемые департаментом миротворческих операций ООН для подготовки офицеров штаба перед направлением для дальнейшего прохождения службы в составе миссии.

Руководитель курса — старший офицер управления миротворческой подготовки центра миротворческих операций Минобороны РК подполковник Ермек Тулесов. В качестве штабного офицера он проходил службу в составе многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали.

— Штабные офицеры занимаются планированием, координацией, контролируют выполнение задач, отслеживают в реальном времени текущую ситуацию в зоне ответственности, анализируют события, готовят отчеты и предложения для командования миссии по соответствующим направлениям. На занятиях мы делимся со слушателями своим опытом, доводим до военнослужащих нюансы и сложности, с которыми сталкивается офицер штаба миссии ООН, — пояснил подполковник Е. Тулесов.

Стоит отметить, что курс прошел сертификацию ООН в 2018 и проводится уже 4-й год. За это время KAZCENT подготовил порядка 50 сертифицированных военных специалистов для работы в штабах миссий Организации Объединенных Наций.

Курс продлится до конца мая, по его завершении военнослужащие получат сертификаты ООН.