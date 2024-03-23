Казахстанские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Голанских высотах

На миротворческой базе Фауар, расположенной в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах, состоялась торжественная церемония передачи знамени Организации миротворческому контингенту Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В мероприятии приняли участие глава миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением» генерал-лейтенант Курмал Нирмал, руководители миротворческих контингентов, действующих в ее составе.

– Это большая честь быть резервом командующего миссией, – подчеркнул генерал-лейтенант Курмал Нирмал, обращаясь к казахстанским военнослужащим. – На вас возложены наиболее ответственные задачи, требующие профессиональной выучки и соответствующих компетенций. Убежден, что ваше подразделение, так же как ирландский миротворческий контингент, справится с возложенной миссией на достойном уровне.

В торжественной обстановке на общем построении руководитель ирландского подразделения подполковник Оливер Клиар передал флаг ООН командиру казахстанского национального контингента подполковнику Жигеру Аипову.

Фото: Минобороны РК

– С момента передачи флага ООН наше подразделение стало полноправным участником миссии на Голанских высотах. Теперь мы приступаем к выполнению возложенных задач по предназначению, – прокомментировал подполковник Жигер Аипов.

В течение года казахстанский миротворческий контингент будет заниматься патрулированием местности, усилением блокпостов и поддержанием режима прекращения огня между противоборствующими сторонами, выполнять другие задачи в соответствии с мандатом миссии ООН.