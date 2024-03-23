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    18:00, 22 Март 2024 | GMT +6

    Казахстанские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Голанских высотах

    Казахстанские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Голанских высотах
    Фото: Минобороны РК

    На миротворческой базе Фауар, расположенной в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах, состоялась торжественная церемония передачи знамени Организации миротворческому контингенту Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В мероприятии приняли участие глава миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением» генерал-лейтенант Курмал Нирмал, руководители миротворческих контингентов, действующих в ее составе.

    – Это большая честь быть резервом командующего миссией, – подчеркнул генерал-лейтенант Курмал Нирмал, обращаясь к казахстанским военнослужащим. – На вас возложены наиболее ответственные задачи, требующие профессиональной выучки и соответствующих компетенций. Убежден, что ваше подразделение, так же как ирландский миротворческий контингент, справится с возложенной миссией на достойном уровне.

    В торжественной обстановке на общем построении руководитель ирландского подразделения подполковник Оливер Клиар передал флаг ООН командиру казахстанского национального контингента подполковнику Жигеру Аипову.

    руководитель ирландского подразделения подполковник Оливер Клиар передал флаг ООН командиру казахстанского национального контингента подполковнику Жигеру Аипову
    Фото: Минобороны РК

    – С момента передачи флага ООН наше подразделение стало полноправным участником миссии на Голанских высотах. Теперь мы приступаем к выполнению возложенных задач по предназначению, – прокомментировал подполковник Жигер Аипов.

    В течение года казахстанский миротворческий контингент будет заниматься патрулированием местности, усилением блокпостов и поддержанием режима прекращения огня между противоборствующими сторонами, выполнять другие задачи в соответствии с мандатом миссии ООН.

    Казахстанские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Голанских высотах
    Фото: Минобороны РК

     

     

    Теги:
    Армия Вооруженные силы Минобороны РК Сирия Миротворцы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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