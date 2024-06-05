Казахстанские миротворцы поделились опытом со странами Центральной Азии

На базе Центра миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан (KAZCENT) состоялся первый региональный круглый стол на тему «Центральная Азия и миротворчество ООН: текущая деятельность и будущие перспективы», передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие приурочено к международному Дню миротворца ООН.

В ходу круглого стола было отмечено, что на протяжении 76 лет миротворцы Организации Объединенных Наций спасают и меняют жизни людей в нестабильных регионах, свой вклад вносят и страны Центральной Азии.

Отмечается, между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке, где одним из пунктов является активное взаимодействие с ООН для укрепления центральной роли ООН, как наиболее авторитетной и универсальной международной организации.

Фото: Kazcent

16 мая была проведена первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии по предупреждению внешних и внутренних угроз, на которой Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступил с инициативой создания Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Казахстан активно участвует в различных миротворческих миссиях. В этом контексте Центр миротворческих операций, являясь уникальной в своем роде площадкой в регионе, постоянно работает над совершенствованием и трансформацией подходов по обучению и подготовке военнослужащих к участию в миротворческих операциях.

Фото: Kazcent

На базе KAZCENT проводятся курсы, сертифицированные ООН, с участием слушателей из разных стран мира. Благодаря тесному сотрудничеству с университетами, в рамках изучения международного гуманитарного права, проводятся курсы со студентами о миротворческой деятельности ООН.

Круглый стол, собравший представителей из Таджикистана Министерства обороны Республики Казахстан, сотрудников Организации Объединенных Наций, офиса Структуры «ООН-Женщины», Международного Комитета Красного Креста, а также отечественных вузов предоставлен первой уникальной площадкой. Участники рассматривали вопросы международного гуманитарного права, гендерные аспекты, основные положения резолюции Совета Безопасности ООН 1325 (2000) «Женщины, мир, безопасность», а также обсуждали роль стран Центральной Азии в укреплении роли ООН, как наиболее авторитетной и универсальной международной организации в контексте обеспечения безопасности в регионе.

Фото: Kazcent

- Республика Казахстан проводит большую работу по выстраиванию взаимодействия и сотрудничества со странами участницами миротворческих операций. Казахстанские миротворцы участвуют в миротворческих операциях совместно с представителями из разных стран. Мы бы хотели, чтобы все страны центральноазиатского региона, также могли воспользоваться возможностями, которые использует Казахстан для участия в миротворческих операциях, – подчеркнул представитель Департамента миротворческих операций головного офиса Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Герберт Лорэт.

Казахстан, как одна из самых молодых стран, предоставляющих войска, постоянно расширяет свое присутствие в миротворческих операциях ООН. Страна направляла своих военнослужащих в миссии ООН в Непале, Кот-Д’Ивуаре и Мали. В настоящее время наши миротворцы проходят службу в миссиях в Ливане, Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике и Демократической Республике Конго. За 16 лет более 600 казахстанских военнослужащих приняли участие в семи миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций в странах Азии, Ближнего Востока и Африки.

Фото: Kazcent

- Сегодня мы собрались, поделиться опытом с нашими соседями из Центральной Азии, рассказать им о системе миротворческой и языковой подготовки, о том, как была организована отправка и развертывание первого самостоятельного миротворческого контингента», - отметил начальник Центра миротворческих операций МО РК полковник Бауыржан Нигметуллин.

Сегодня развернут первый самостоятельный миротворческий контингент в миссии ООН на Голанских высотах. Это является историческим шагом для Республики Казахстан, в контексте укрепления вклада в миротворческую деятельность ООН.

Национальный миротворческий контингент в количестве 139 военнослужащих, проходящий службу в составе миссии «Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением» на Голанских высотах, выполняет задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в соответствии с мандатом миссии ООН.