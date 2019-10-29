Казахстанские миротворцы в Ливане успешно прошли инспекцию

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - «Спасибо за вашу блестящую службу!» - с такими словами Инспекционная группа ООН завершила проверку миротворческой базы сводной казахстанской миротворческой роты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Миротворческую базу казахстанцев в Ливане посетила инспекционная группа «Общей проверки готовности подразделений ООН». Целью инспекции была проверка исправности вооружения и военной техники, средств связи, оптических прицелов, имущества роты и соблюдения санитарно-гигиенических норм.





По итогам проверки вторая сводная миротворческая рота отмечена в лучшую сторону среди всех миротворческих рот индийского батальона.

Вторая казахстанская миротворческая рота участвует в миссии «Временные силы ООН в Ливане» в соответствии с Соглашением о взаимопонимании между Правительством Казахстана и Индии «О порядке развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона». За период нахождения в миссии она уже закрепила за собой статус «миротворцев-профессионалов».





«Казахстанские военнослужащие очень отважные. Я нахожусь в этой миссии уже год и имел радость познакомиться и работать как с первой казахстанской ротой, так и со второй. Меня поражает то, что в их глазах нет ни капли страха или сомнения. Первая ротация пришла выполнять миссию, совершенно не зная, каково это, и сразу, без промедления приступила ко всем обязанностям. Как известно, во время службы второй роты, произошли серьезные инциденты: израильская армия нанесла ракетный удар по территории Ливана и массовые акты протеста демонстрантов, захватившие всю территорию Ливана», – отметил представитель Индонезии.





Командир контингента Индонезийской военной полиции ООН полковник Сони, который лично сопровождал Инспекционную группу со штаба войск «Временные силы ООН в Ливане» отметил высокий уровень базы, где работают казахстанские миротворцы.

«В такие опасные моменты ООН ограничивает все движения, отменяются все патрули. Даже миротворческие базы не снабжаются водой, едой и другими потребностями. Даже при таких условиях казахстанцы встретили инспекционную группу на высоком уровне. При таких обстоятельствах нужно это учесть, не все так смогли бы», - подчеркнул он.