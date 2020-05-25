Казахстанские миротворцы успешно выполняют миссию в Ливане - майор Жигер Аипов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году в Казахстане уже во второй раз отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН 29 мая 2002 года. О службе казахстанских военнослужащих в составе миротворческих сил ООН в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал заместитель командира Казахстанского миротворческого полка майор Жигер Аипов.

– Жигер Муратулы, что вас побудило стать миротворцем?

– Я участвовал в выполнении миссии ООН на должности командира казахстанского миротворческого контингента в составе временных сил ООН в Ливане с мая по ноябрь 2019 года.

Поступил на службу в Миротворческий полк, потому, что у меня возникло желание внести свой личный вклад в установление мира в кризисных регионах и, вообще, в установление мира во всем мире. Думаю, что в составе нашего миротворческого контингента мы, казахстанские военнослужащие, внесли реальный вклад в поддержание мира в Республике Ливан.

– С какой подготовкой и опытом поступили на службу в Миротворческий полк?

– В 2009 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Проходил службу в 37-й десантно-штурмовой бригаде в городе Талдыкорган, затем в качестве командира роты в 35-й десантно-штурмовой бригаде в городе Капчагай, в отдельном разведывательном полку, в 38-й миротворческой бригаде в городе Алматы. В 2018 году был назначен на должность заместителя командира полка в Казахстанский миротворческий полк. Принимал участие в миротворческих учениях в Республике Армения, Соединенных Штатах Америки, в Казахстане. Прошел курсы английского языка в учебном центре «КазЦент» в Алматы, затем проходил подготовку в Индии и США. После этого был направлен для выполнения миротворческой миссии в Республику Ливан.

До отправки на миссию мы все прошли строгий отбор, медицинскую комиссию. Нас тщательно проверяли на пригодность к несению воинской службы в сложных климатических условиях. Для офицеров и сержантов обязательное требование – знание английского языка, знание положений основных документов Организации Объединенных Наций, касающихся миротворческой деятельности.

– Как оценивают профессиональный уровень миротворцев из Казахстана иностранные коллеги?

– В Республике Ливан присутствуют миротворцы из 42 стран. Все они дают высокую оценку уровню подготовки казахстанских миротворцев, потому что каждый казахстанский военнослужащий, участвующий в миротворческой миссии, очень серьезно и ответственно относится к своей службе, осознает, что представляет не только себя, и не только Миротворческий полк, даже не свою ДШБ, а свою страну и казахстанский народ. Нас отправляют хорошо подготовленными к выполнению любых поставленных задач согласно мандату.

Наша рота в составе индийского батальона выполняет функции батальонного мобильного резерва. Задачей является эвакуация подразделений с границы между Ливаном и Израилем в случае возникновения кризисных ситуаций. Наша зона ответственности – это вся зона ответственности индийского батальона вдоль «голубой линии».

Личный состав нашей роты полностью набран из военнослужащих десантно-штурмовых войск.

При направлении отдают предпочтение военнослужащим, принимавших участие, как минимум в 3-4 миротворческих учениях, то есть это люди, побывавшие в других странах, имеющие опыт общения с иностранными военнослужащими. Подготовку проходим в течение полугода, где одним из предметов обучения является правила поведения миротворца. В ходе несения службы перед каждым заданием проводятся инструктажи, поэтому они всегда знают, как действовать в любых сложных ситуациях.

– Как проходила ваша служба в качестве миротворца, были ли трудные и опасные ситуации? Как удавалось решать возникающие проблемы?

– В принципе, служба проходила спокойно, у нас были хорошие взаимоотношения с местным населением и представителями миротворческих контингентов из других стран. Первая сложная ситуация возникла в начале июля прошлого года. После того, как в Атырауской области возник конфликт между казахстанскими и арабскими рабочими, в Ливан прибыли пострадавшие. В целом, в Ливане правильно понимают присутствие миротворцев. Но, в данном случае, некоторые представители местной молодежи начали проявлять агрессивность по отношению к казахстанским миротворцам, несмотря на то, что мы находились в Ливане под эгидой ООН. В эти дни я встречался со старейшинами в населенных пунктах, был на приеме у мэров. Проводили беседы с населением, старейшины провели разъяснительную работу, в том числе и с прибывшими из Казахстана пострадавшими ливанцами, их родственниками. К тому времени мы уже зарекомендовали себя как миротворцы, и все понимали цель нашего присутствия в Ливане, понимали, что мы помогаем сохранению мира в этой стране. Таким образом проблема была решена.

Еще одна ситуация возникла, когда случился конфликт между представителями Ливана и Израиля, были даже ракетные обстрелы. Все подразделения временных сил ООН были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Наше подразделение в составе индийского миротворческого батальона также провело это работу. При участии представителей ООН, эскалации вооруженного конфликта не было допущено. Напряженная обстановка сохранялась около недели, личный состав нашего подразделения почувствовал, к чему может привести конфликт между соседними странами.

Также был случай, когда в конце сентября-начале октября в Ливане начались волнения, демонстрации, были перекрыты все дороги. Миротворцы несут службу на блокпостах, ведут патрулирование вдоль «голубой линии» – это ливанско-израильская граница, охраняют базу. Все дороги между базой и блокпостами были перекрыты, а также дороги вдоль «голубой линии». Местные жители закрывали дороги автомобильными шинами и поджигали их. Они не пропускали ни миротворцев, ни военнослужащих армии Ливана. В результате, наши военнослужащие остались отрезанными. Продовольствием и водой они обеспечивались только от нашей базы. Нам приходилось договариваться с теми представителями местного населения, с которыми уже сработались, чтобы они помогли снабжать наши блокпосты.

В целом, я считаю, что мы успешно выполнили свою миссию и достойно показали себя в Ливане.

– Считаете ли вы необходимым участие Казахстана в миротворческих операциях? Есть ли ощутимые результаты от присутствия казахстанских военнослужащих в странах, где возникают кризисные ситуации?

– Думаю, что участие в миссиях ООН дает казахстанским военнослужащим колоссальный опыт – офицерскому и сержантскому составу, и рядовым, – по выполнению миротворческих задач. Несение службы в чужой стране, где может быть неспокойная обстановка, позволяет военнослужащим осознать свою ответственность за мир и благополучие людей. Конечно, мы участвуем в учениях, но, сталкиваясь с реальными ситуациями, мы понимаем, что не можем допускать ошибок.

Необходимо тщательно готовить личный состав. Находясь в составе миссии в Ливане, я видел реальные результаты этой подготовки.

Кроме того, наше участие в миротворческих миссиях служит укреплению международного авторитета Казахстана, улучшению взаимоотношений с другими странами, участвующими в миссиях ООН.

– Спасибо за беседу.