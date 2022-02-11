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Казахстанские миротворцы проходят языковое обучение

11 Февраля 2022 14:17
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Казахстанские миротворцы проходят языковое обучение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре миротворческой подготовки Министерства обороны в Алматы проводится интенсивный курс английского языка. К обучению приступили 67 офицеров и сержантов Вооруженных сил Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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В течение шести месяцев слушателям предстоит освоить английский язык в объеме, необходимом для успешного выполнения задач в составе национального миротворческого контингента, а также в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей ООН.

Учебная программа курса разработана по методике Военного языкового института США. Основные усилия направляются на развитие у обучаемых разговорных навыков и слухового восприятия устной речи, навыков чтения и письма.

«Для успешного освоения курса в Центре созданы все необходимые условия. При этом важную роль играют активное вовлечение самих слушателей в учебный процесс и самостоятельная подготовка», – сказал начальник Центра миротворческой подготовки полковник Бауыржан Нигметуллин.

После вступительного тестирования военнослужащие распределены по группам в зависимости от уровня подготовки. Для военнослужащих с начальным уровнем владения языком преподавателями Центра разработан специальный вводный курс.

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#Алматы   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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