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Казахстанские миротворцы были приведены в полную боевую готовность в Ливане

2 Сентября 2019, 10:15
Казахстанские миротворцы были приведены в полную боевую готовность в Ливане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские миротворцы были приведены в полную боевую готовность в Ливане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

1 сентября текущего года армия Израиля нанесла авиационные и артиллерийские удары по окрестностям поселения Мару Ар-Рас, Айтарун, Ярун (Ливан) в ответ на обстрел с территории Ливана. Подразделения ООН находились в полной боевой готовности для выполнения задач в соответствии с обязательствами.

На данный момент уровень опасности снят. Пострадавших со стороны военнослужащих Вооружённых сил РК нет. Обстановка характеризуется как спокойная. Патрулирование проводится на бронированных машинах, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Казахстана.

Напомним, в составе миссии Временные силы ООН в Ливане находится военнослужащие второй сводной миротворческой роты Вооруженных сил Казахстана.


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