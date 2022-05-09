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Казахстанские металлурги поздравили ветеранов ВОВ
9 Мая 2022 08:52

Казахстанские металлурги поздравили ветеранов ВОВ

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские металлурги чтят ратные подвиги участников Великой Отечественной войны. Мирное небо над головой - это, в первую очередь, заслуга героев, которые выстояли и победили. С праздником Победы ветеранов Карагандинской области поздравили руководители компании «АрселорМитталТемиртау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для участников ВОВ специально организовали концерт, вручили ценные подарки. Руководство компании прониклось рассказами ветеранов о войне. Это истории мужества, стойкости и героизма.

В этом году ветеран Николай Куриленко отметил юбилейную дату. Фронтовику накануне исполнилось 95 лет. Несмотря на преклонный возраст ветеран полон сил и энергии. Участник ВОВ признался, что даже сейчас чувствует себя на 17 лет. Именно в этом возрасте он добровольцем отправился на поле сражения. А День Победы 77 лет назад молодой солдат встретил в Польше, у реки Висла.

«Мне так хотелось служить в армии, встать на защиту Родины. Мною двигало это высочайшее желание. Отец вскоре скончался, а уже конец войны. Поэтому приложил все усилия, чтобы оказаться на поле сражения. Так и попал в армию, в хорошую воинскую часть. Служил в зенитной артиллерии ПВО», - поделился фронтовик.

Генеральный директор компании «АрселорМитталТемиртау» Биджу Наир поблагодарил ветеранов, отметив их огромный вклад в победу.

«Я преклоняюсь перед вами. Мы никогда не забудем подвиги наших предков, кровью отстоявших право на мирную жизнь. Ведь без вашего участия и вклада в победу 1945 года никого бы из нас сейчас не было. От лица всех сотрудников «АрселорМитталТемиртау» выражаю искреннюю признательность и благодарность вам», - сказал Биджу Наир.

В городе металлургов осталось всего шесть ветеранов, сражавшихся на фронте. Каждому отдается дань глубокого уважения за мирные дни и ясное небо над головой.



Автор:
Корреспондент
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