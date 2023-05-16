Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Публичная лекция SöZ Astana Public Talk прошла 11 мая в столице. Заседание дискуссионной площадки было посвящено теме развития креативной индустрии Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Отечественные медиапродюсеры Ерболат Беделхан и Айзатулла Хуссейн считают, что у казахстанской креативной индустрии есть два пути: создавать локальные продукты на казахском языке, которые завоюют внутренний рынок, или попытаться пробиться на международную арену.

По словам Ерболата Беделхана, казахский язык сегодня является важнейшим элементом самоидентификации казахов. Это своеобразный код, который несет в себе национальные и культурные ценности нашего народа.

И только в последние десятилетия казахский язык получил достойное развитие. Об этом Ерболат Беделхан судит по своему опыту: переехав в Казахстан из Монголии, он столкнулся с проблемой преобладания в обществе русского языка. В выигрышной позиции находились и русскоязычные медиа – на них выделялось больше денег, большая аудитория.

«Казахская музыка стала той «мягкой силой», которая смогла переломить эту тенденцию», - уверен медиапродюсер.

Если 10 из 18 миллионов граждан Казахстана слушают казахскоязычный национальный продукт, это уже большой успех. Нужны программы развития креативной индустрии на 5-10 лет, которые помогут сохранить свою национальную идентичность и сделать популярной казахскую культуру.

«В течение 24 часов в сутки нам нужно производить тысячи единиц казахстанского контента. Тогда и другие страны обратят на нас внимание. Когда я создавал группу Ninety One, у нас появилось множество подражателей из таких стран, как Узбекистан и Кыргызстан», - рассказывает Ерболат Беделхан.

Абсолютно противоположной точки зрения придерживается Айзатулла Хуссейн – основатель медиакомпании OZEN.

Музыка, выпускаемая под брендом OZEN на казахском языке, в первую очередь интересна русскоязычной аудитории.

«Около 80% комментариев в соцсетях под нашими работами написаны на русском языке. То есть люди слушают песни на казахском, но им не хватает знаний, чтобы написать комментарий на казахском языке», - поделился своими наблюдениями Айзатулла Хуссейн. Прививая любовь к казахской музыке, растет интерес к изучению казахского языка.

«Закрываясь в пределах одной страны, нельзя ожидать развития национальной креативной индустрии», - уверен спикер.

К тому же сегодня у казахских талантов открываются большие возможности. Соседняя Россия, в которой большое число исполнителей и деятелей искусства попали под санкции и не могут развиваться привычными темпами, информационно закрывается. «Кто завтра будет делать русскоязычный контент для всего мира? Музыка, видео, YouTube, TikTok… Мы можем это делать. Мы, казахи, уже созрели для этого», - говорит Айзатулла Хуссейн.

«Те страны, на чьем примере мы учились, в плане креатива начинают ослабевать. В Казахстане есть свои таланты. Они должны раскрыться как пружина, и тогда мы будем нести свои идеи в мир», - подчеркнул он.

Оба спикера SöZ уже отошли от своих проектов. Ерболат Беделхан является идейным вдохновителем онлайн-кинотеатра QOS, в котором собирает контент на казахском языке. Айзатулла Хуссейн занимается развитием другого цифрового направления – разработкой и популяризацией медиаплеера, в котором артисты смогут зарабатывать напрямую, без участия музыкальных империй, лейблов и других прослоек между автором и слушателем. Отвечая на вопрос из зала, кто теперь будет заниматься музыкальной индустрией в Казахстане, и Беделхан, и Хуссейн подчеркнули: ими уже созданы успешные кейсы и наработаны определенные связи. Нужны люди, готовые посвятить жизнь развитию креативной индустрии – законодательству в области авторского права, развитию новых технологий, монетизации контента. Сейчас оба спикера хотят посвятить себя развитию других направлений креативной индустрии Казахстана.



