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    17:17, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские мастера настольного тенниса провели матчи в Европе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские мастера настольного тенниса Кирилл Герасименко, Айдос Кенжигулов, Алан Курмангалиев провели матчи в Германии, Австрии, Словении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Первым на площадку турнира WTT (город Оточец) вышел карагандинец Алан Курмангалиев, уверенно обыграл Янка Урбана (Словения) 3:0, Кевина Фу (Германия) 3:0, и 6 сентября сыграет в 1/16 финала.

    В Австрии клуб Badener (Баден), за который заявлены Айдос Кенжигулов, Бакдаулет Акимали, Искандер Харки, принимал полуфиналиста прошлого сезона UTTC из Штоккерау. Боевой матч завершился вничью 3:3 - очки Бадену добыли Аббаси Амиррез (два очка + одно очко в парном разряде), Айдос Кенжигулов (в парном разряде).

    В чемпионате Германии один из лидеров Бундеслиги TTF Liebherr (Оксенхаузен) в 4-м туре экзаменовал бременский Werder с Кириллом Герасименко в составе. Счёт 3:2 и «TTF Liebherr» продолжает возглавлять турнирную таблицу.


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