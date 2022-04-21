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    15:00, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанские мастера малой ракетки выступят на турнире WTT Youth Contender

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 апреля по 3 мая в австрийском Линце пройдёт юношеский турнир по настольному теннису WTT Youth Contender. Об этом передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Спортсмены из 25 стран выступят в возрастных категориях 11, 13, 15, 17 и 19 лет.

    Нашу страну представят Алан Курмангалиев, Сарвиноз Миркадирова, Анель Бахыт, Ангелина Романовская, Акку Темирханова, Гузель Торшаева и Алиса Цвигун.

    Теги:
    Спорт Теннис
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