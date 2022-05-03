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Казахстанские мастера малой ракетки улучшили позиции в мировом рейтинге
3 Мая 2022 21:41
Казахстанские мастера малой ракетки улучшили позиции в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная Федерация настольного тенниса (ITTF) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов, МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам изменений в мировом рейтинге, ряд казахстанских мастеров малой ракетки улучшил свои позиции.

А именно, лидер команды Казахстана Кирилл Герасименко стал 26-м (ранее занимал 37-ю строчку). Айдос Кенжигулов стал 249-м (358), Зауреш Акашева - 118-й (151), Айя Алимбаева - 221-й (536), Сарвиноз Миркадирова - 237-й (647).

Рекордный взлёт у юного Алана Курмангалиева - он поднялся с 1269-го места на 298-е.



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