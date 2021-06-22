Казахстанские магистранты и докторанты смогут бесплатно обучиться во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 30 казахстанских магистрантов и докторантов смогут бесплатно обучиться во Франции благодаря программе «Абай-Верн». Программа мобильности возобновлена спустя год после моратория, введенного из-за пандемии коронавируса. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов и Посол Франции в Казахстане Дидье Канесс подписали протокол об изменениях в Соглашении о франко-казахстанской стипендии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В 2021-2022 учебном году обладателями стипендии «Абай-Верн» смогут стать 30 магистрантов второго курса и 5 докторантов, осуществляющих подготовку диссертации под совместным научным руководством.

«Стипендия «Абай-Верн» выдается магистрантам и докторантам для обучения в университетах Франции на французском или английском языке. Ее в течение 10 месяцев обучения во Франции могут получить граждане Казахстана, которые обучаются на втором курсе магистратуры, и в течение трех лет по 6 месяцев в каждый год обучающиеся по программе докторантуры. Выбор специальностей не ограничен, ограничений по возрасту также нет. Кандидаты должны иметь письмо-подтверждение о предварительном зачислении во французский вуз или научно-исследовательский центр на обучение по программам магистратуры или докторантуры», – отметила и.о. директора департамента международного сотрудничества МОН РК Эльмира Асан.

Магистрантам, выигравшим стипендию «Абай-Верн», будут начислять ежемесячную стипендию в размере 800 евро, докторантам – в 1200 евро по курсу Нацбанка РК. Также стипендиаты получат преимущество при распределении мест в университетском общежитии во Франции, бесплатную долгосрочную студенческую визу и бесплатное прикрепление к системе французского социального страхования.

Прием документов по программе академической мобильности «Абай-Верн» продлится до 4 июля 2021 года. Отбор кандидатов ведет казахстанско-французская независимая комиссия.

Напомним, «Абай-Верн» – это совместная стипендиальная программа Министерства образования и науки РК и Министерства Европы и иностранных дел Франции. За время подписания соглашения обладателями престижной международной стипендии «Абай-Верн» стали 158 казахстанских магистрантов и докторантов.