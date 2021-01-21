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    21:08, 20 Январь 2021 | GMT +6

    Казахстанские лыжные акробаты выступят на московском этапе Кубка мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Москва примет следующий этап Кубка мира по фристайл-акробатике. В нем примет участие команда Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

    Предыдущий этап прошел в Ярославле, где нашим спортсменам не удалось попасть на пьедестал. Полным составом команда переехала на новое место проведения соревнований, где в тренировочном режиме продолжит адаптироваться к выполнению программы на снегу. Сейчас необходимо набрать опыт - подготовка велась на водном трамплине. Так что «снежные» тренировки крайне важны.

    ЭКМ в Москве начнется 23 января.



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