Казахстанские лыжники выйдут на старт марафона в рамках чемпионата мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 7 марта, в Оберстдорфе состоится заключительная гонка в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Комплект медалей будет разыгран в мужском марафоне (50 километров) классическим ходом. На старт выйдут 59 спортсменов, среди которых представители команды Казахстана: Виталий Пухкало, Наиль Башмаков и Евгений Величко.

Начало в 18.00 по времени Нур-Султана.



