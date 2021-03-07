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    13:45, 07 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанские лыжники выйдут на старт марафона в рамках чемпионата мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 7 марта, в Оберстдорфе состоится заключительная гонка в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Комплект медалей будет разыгран в мужском марафоне (50 километров) классическим ходом. На старт выйдут 59 спортсменов, среди которых представители команды Казахстана: Виталий Пухкало, Наиль Башмаков и Евгений Величко.

    Начало в 18.00 по времени Нур-Султана.



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