Казахстанские лыжники выступили в смешанной эстафете на ЧМ в Норвегии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Норвегии завершился молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам. Последний комплект медалей был разыгран в смешанной эстафете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Команду Казахстана в гонке представили Камилла Махмутова, Святослав Матасов, Темирлан Толегенов, Лаура Киныбаева. По итогам своего выступления квартет занял 15-е место.

Первое место заняла Норвегия. Следом финишировала Франция, а команда из России стала третьей.