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Казахстанские лыжники выступили в смешанной эстафете на ЧМ в Норвегии
28 Февраля 2022 22:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Норвегии завершился молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам. Последний комплект медалей был разыгран в смешанной эстафете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Команду Казахстана в гонке представили Камилла Махмутова, Святослав Матасов, Темирлан Толегенов, Лаура Киныбаева. По итогам своего выступления квартет занял 15-е место.
Первое место заняла Норвегия. Следом финишировала Франция, а команда из России стала третьей.
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