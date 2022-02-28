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Казахстанские лыжники выступили в смешанной эстафете на  ЧМ в Норвегии

28 Февраля 2022 22:29
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Казахстанские лыжники выступили в смешанной эстафете на  ЧМ в Норвегии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Норвегии завершился молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам. Последний комплект медалей был разыгран в смешанной эстафете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Команду Казахстана в гонке представили Камилла Махмутова, Святослав Матасов, Темирлан Толегенов, Лаура Киныбаева. По итогам своего выступления квартет занял 15-е место.

Первое место заняла Норвегия. Следом финишировала Франция, а команда из России стала третьей.

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#Спорт  
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