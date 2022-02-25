Казахстанские лыжники участвуют в индивидуальной гонке на молодежном чемпионате мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 25 февраля, на юниорском чемпионате мира по лыжным гонкам в Норвегии состоятся индивидуальные гонки классическим ходом среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Девушки разыграют медали на дистанции пять километров. Казахстан представят Мария Геращенко, Елизавета Толмачева и Айша Ракишева.

Мужчины побегут 10 километров. От Казахстана на старт выйдут Ернур Бексултан, Дидар Касенов, Алмас Каримов, Ернар Нурсбеков.