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Казахстанские лыжники участвуют в индивидуальной гонке на молодежном чемпионате мира
25 Февраля 2022 16:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 25 февраля, на юниорском чемпионате мира по лыжным гонкам в Норвегии состоятся индивидуальные гонки классическим ходом среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Девушки разыграют медали на дистанции пять километров. Казахстан представят Мария Геращенко, Елизавета Толмачева и Айша Ракишева.
Мужчины побегут 10 километров. От Казахстана на старт выйдут Ернур Бексултан, Дидар Касенов, Алмас Каримов, Ернар Нурсбеков.
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