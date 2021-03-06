Казахстанские лыжники стали 12-ми в эстафете чемпионата мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе состоялась мужская эстафета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

«Золото» — у лыжников Норвегии, «серебро» завоевали лыжники России, «бронза» — у сборной Франции.

Команда Казахстана в составе Евгений Величко, Виталий Пухкало, Олжас Климин и Наиль Башмаков финишировала 12-й.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф (Германия)

Мужчины. Эстафета. 4×10 километров

1. Норвегия — 1:52:39.0

2. Россия — +12.0

3. Франция — +1:12.6

12. Казахстан — +7:41.2