03:00, 06 Март 2021 | GMT +6
Казахстанские лыжники стали 12-ми в эстафете чемпионата мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе состоялась мужская эстафета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.
«Золото» — у лыжников Норвегии, «серебро» завоевали лыжники России, «бронза» — у сборной Франции.
Команда Казахстана в составе Евгений Величко, Виталий Пухкало, Олжас Климин и Наиль Башмаков финишировала 12-й.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф (Германия)
Мужчины. Эстафета. 4×10 километров
1. Норвегия — 1:52:39.0
2. Россия — +12.0
3. Франция — +1:12.6
12. Казахстан — +7:41.2