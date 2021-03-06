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    03:00, 06 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанские лыжники стали 12-ми в эстафете чемпионата мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе состоялась мужская эстафета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    «Золото» — у лыжников Норвегии, «серебро» завоевали лыжники России, «бронза» — у сборной Франции.

    Команда Казахстана в составе Евгений Величко, Виталий Пухкало, Олжас Климин и Наиль Башмаков финишировала 12-й.
    Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф (Германия)
    Мужчины. Эстафета. 4×10 километров
    1. Норвегия — 1:52:39.0
    2. Россия — +12.0
    3. Франция — +1:12.6
    12. Казахстан — +7:41.2


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