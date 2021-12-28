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Казахстанские лыжники примут участие в многодневке «Тур де Ски»
28 Декабря 2021 16:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 28 декабря, будет дан старт многодневке «Тур де Ски», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В большом турнире примет участие команда Казахстана по лыжным гонкам. Состав выглядит следующим образом:
Виталий Пухкало, Евгений Величко, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга.
Многодневка будет проходить в Швейцарии, Германии и Италии. Старт будет произведен в Ленцерхайде, далее гонки состоятся в Оберстдорфе, а финиш примет Валь-ди-Фьемме.
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