Казахстанские лыжники примут участие в многодневке «Тур де Ски»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 28 декабря, будет дан старт многодневке «Тур де Ски», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В большом турнире примет участие команда Казахстана по лыжным гонкам. Состав выглядит следующим образом:

Виталий Пухкало, Евгений Величко, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга.

Многодневка будет проходить в Швейцарии, Германии и Италии. Старт будет произведен в Ленцерхайде, далее гонки состоятся в Оберстдорфе, а финиш примет Валь-ди-Фьемме.