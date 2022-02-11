Казахстанские лыжники обошли четырехкратного олимпийского чемпиона на Играх в Пекине
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Пекине состоялась мужская лыжная гонка на 15 километров классическим стилем с раздельным стартом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Победу одержал финн Ийво Нисканен, серебряным призером стал россиянин Александр Большунов, «бронза» — у норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо.
От Казахстана на старт вышли два лыжника. Лучшего результата добился Виталий Пухкало — 25-й. Евгений Величко финишировал 40-м. При этом четырехкратный олимпийский чемпион, швейцарец Дарио Колонья занял лишь 44-е место.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай).
Мужчины. Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль.
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37:54.8
2. Александр Большунов (Россия) — +23.2
3. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +37.5
25. Виталий Пухкало (Казахстан) — +2:44.8
40. Евгений Величко (Казахстан) — +3:32.5.
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