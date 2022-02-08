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Казахстанские лыжники не прошли квалификацию в спринте на Олимпиаде
8 Февраля 2022 15:23
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские лыжники Витайли Пухкало и Евгений Величко не смогли квалифицироваться в 1/4 финала Олимпийских игр-2022 в спринте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Величко финишировал на 62-м месте. Пухкало показал 66-й результат.
Напомним, по итогам отборочного раунда в 1/4 финала выходили 30 сильнейших лыжников.
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
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