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Казахстанские лыжники не прошли квалификацию в спринте на Олимпиаде

8 Февраля 2022 15:23
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Казахстанские лыжники не прошли квалификацию в спринте на Олимпиаде

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские лыжники Витайли Пухкало и Евгений Величко не смогли квалифицироваться в 1/4 финала Олимпийских игр-2022 в спринте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Величко финишировал на 62-м месте. Пухкало показал 66-й результат.

Напомним, по итогам отборочного раунда в 1/4 финала выходили 30 сильнейших лыжников.



Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана

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#Спорт   #Олимпиада   #Олимпиада-2022  
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