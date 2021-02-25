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Казахстанские лыжники не прошли квалификацию на ЧМ в Германии

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Февраля 2021, 16:32
Казахстанские лыжники не прошли квалификацию на ЧМ в Германии

ОБЕРСТДОРФ. КАЗИНФОРМ - В немецком Оберстдорфе в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта стартовали соревнования у лыжников. Первым видом программы стал спринт среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Позади квалификация. По ее итогам в следующий раунд никто из команды Казахстана не пробился. Константин Борцов стал 54-м, Олжас Климин - 60-м, Виталий Пухкало - 61-м.

Лидерство удерживает за собой норвежец Йоханесс Клебо.

В женских соревнованиях Анна Шевченко финишировала 52-й, Дарья Ряжко - 53-й, Ангелина Шурыга - 61-й, а Аиша Ракишева показала 65-й результат.

На первом месте завершила квалификацию шведка Йоханна Хагстрем.

В следующий раунд проходили 30 лучших спортсменов.


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