Новости
Казахстанские лыжники на «Тур де ски»: на очереди вторая гонка
29 Декабря 2021 18:16
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 29 декабря, в Швейцарии состоится вторая гонка в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеКХЛ официально перенесла Матч Звезд на 2023 год Турнир NFC 36 в Алматы стартовал с победы казахстанского супертяжа нокаутом Основные итоги 2021 года подвели в акимате Павлодарской области
Женщинам предстоит преодолеть 10 километров классическим ходом. Дистанция у мужчин составит 15 километров.
Казахстан представят Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Виталий Пухкало и Евгений Величко. Вчера состоялся спринт. нашим спортсменам не удалось преодолеть квалификационный раунд.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Победой казахстанца завершился второй бой NFC 36 в Алматы
- Турнир NFC 36 в Алматы стартовал с победы казахстанского супертяжа нокаутом
- КХЛ официально перенесла Матч Звезд на 2023 год
- Алматы примет чемпионат Азии по гандболу среди молодёжи
- 17-летняя Бибисара Асаубаева завоевала «серебро» на ЧМ-2021 по рапиду
- «Барыс» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн