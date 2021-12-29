Казахстанские лыжники на «Тур де ски»: на очереди вторая гонка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 29 декабря, в Швейцарии состоится вторая гонка в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Женщинам предстоит преодолеть 10 километров классическим ходом. Дистанция у мужчин составит 15 километров.

Казахстан представят Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Виталий Пухкало и Евгений Величко. Вчера состоялся спринт. нашим спортсменам не удалось преодолеть квалификационный раунд.