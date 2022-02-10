Казахстанские лыжницы выступили в гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пекине
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Пекине в рамках соревнований по лыжным гонкам, завершилась женская гонка классическим стилем на 10 км. В соревнованиях приняли участие и казахстанские спортсменки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстан в соревнованиях представили четверо лыжниц: Валерия Тюленева, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина. Лучший результат показала Ангелина Шурыга, которая финишировала 52-ой. Следом за ней в протоколе расположилась Ксения Шалыгина. Надежда Степашкина стала 57-ой, а Валерия Тюленева показала 59-ый результат.
Победительницей соревнований стала Терезе Йохауг (Норвегия). «Серебро» завоевала Керту Нискассен (Финляндия). Замкнула тройку лидеров еще одна представительница Финляндии Криста Пармакоски.
Фото: НОК Казахстана/Турар Казангапов
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