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Казахстанские лыжницы не пробились в финальную часть спринта на этапе Кубка мира

18 Декабря 2021 17:30
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Казахстанские лыжницы не пробились в финальную часть спринта на этапе Кубка мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене прошла квалификация женского индивидуального спринта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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От Казахстана участие в ней приняли две спортсменки: Ксения Шалыгина заняла 64-е место (отставание +18.45), а Ангелина Шурыга расположилась на 67-ой строчке (+18.92). Таким образом, отечественным лыжницам не удалось выйти в основной этап состязания, куда проходят 30 сильнейших участниц отбора.

Лучшее время в квалификации показала Йонна Сундлинг из Швеции — 2:29.52, за ней в тройке финишировали француженка Лена Кентен (+1.19) и представительница Словении Эва Уревц (+1.38).


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