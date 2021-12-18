Казахстанские лыжницы не пробились в финальную часть спринта на этапе Кубка мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене прошла квалификация женского индивидуального спринта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

От Казахстана участие в ней приняли две спортсменки: Ксения Шалыгина заняла 64-е место (отставание +18.45), а Ангелина Шурыга расположилась на 67-ой строчке (+18.92). Таким образом, отечественным лыжницам не удалось выйти в основной этап состязания, куда проходят 30 сильнейших участниц отбора.

Лучшее время в квалификации показала Йонна Сундлинг из Швеции — 2:29.52, за ней в тройке финишировали француженка Лена Кентен (+1.19) и представительница Словении Эва Уревц (+1.38).