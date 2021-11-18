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Казахстанские лучники завоевали «серебро» чемпионата Азии
18 Ноября 2021 13:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эти дни в Дакке (Бангладеш) проходит чемпионат Азии по стрельбе из лука. Команда Казахстана отметилась второй медалью на континентальном первенстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Мужская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука смогла пробиться в финал турнира. Трио, в составе которого выступали Сергей Христич, Акбарали Карабаев и Андрей Тютюн, уступило команде Южной Кореи с разницей в одно очко. Счет - 235:236. Таким образом, наши лучники завоевали «серебро» чемпионата Азии.
Напомним, что это вторая медаль Казахстана на данном старте. Ранее женская команда оформила бронзовую медаль в стрельбе из классического лука.
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