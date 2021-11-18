Казахстанские лучники завоевали «серебро» чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эти дни в Дакке (Бангладеш) проходит чемпионат Азии по стрельбе из лука. Команда Казахстана отметилась второй медалью на континентальном первенстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Мужская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука смогла пробиться в финал турнира. Трио, в составе которого выступали Сергей Христич, Акбарали Карабаев и Андрей Тютюн, уступило команде Южной Кореи с разницей в одно очко. Счет - 235:236. Таким образом, наши лучники завоевали «серебро» чемпионата Азии.

Напомним, что это вторая медаль Казахстана на данном старте. Ранее женская команда оформила бронзовую медаль в стрельбе из классического лука.