Казахстанские лучники завоевали девять медалей на турнире в Батуми

БАТУМИ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана успешно выступила на международном турнире по стрельбе из лука в Батуми (Грузия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Золотые медали завоевали Бунед Мирзаметов, Адель Жексенбинова (стрельба из блочного лука), Ильфат Абдуллин (классический лук). Еще Казахстан трижды поднялся на первую ступень пьедестала в командных соревнованиях (блочный лук (микс), классический лук (микс и мужская команда).

В стрельбе из классического лука Санжар Мусаев стал вторым. Также в соревнованиях среди команд Казахстан отметился двумя бронзовыми наградами: среди мужских и женских составов.

















Фото: olympic.kz