Казахстанские лучники завершили выступление в командных соревнованиях на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская команда Казахстана по стрельбе из лука завершила участие в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В 1/8 финала казахстанские лучники уступили команде Индии. Встреча завершилась со счетом 2:6.

В составе команды Казахстана выступили: Санжар Мусаев, Ильфат Абдуллин и Денис Ганькин.

Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля.