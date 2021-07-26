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Казахстанские лучники завершили выступление в командных соревнованиях на Олимпиаде
26 Июля 2021 08:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская команда Казахстана по стрельбе из лука завершила участие в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
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В 1/8 финала казахстанские лучники уступили команде Индии. Встреча завершилась со счетом 2:6.
В составе команды Казахстана выступили: Санжар Мусаев, Ильфат Абдуллин и Денис Ганькин.
Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля.
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