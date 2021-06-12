Казахстанские лучники выступят на олимпийском отборочном турнире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по стрельбе из лука выступит на олимпийском отборочном турнире в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Сначала Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев, Султан Дузельбаев, Денис Ганькин, Гаухар Игибаева проведут сбор в столице Франции.

Затем, с 18 по 22 июня, Алина Ильясова, Анастасия Баннова, Фарида Тукебаева выступят на отборочном олимпийском старте.

После чего все упомянутые выше лучники поборются за награды на этапе Кубка мира. Он пройдет с 22 по 28 июня.