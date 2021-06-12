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    23:00, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанские лучники выступят на олимпийском отборочном турнире

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по стрельбе из лука выступит на олимпийском отборочном турнире в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Сначала Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев, Султан Дузельбаев, Денис Ганькин, Гаухар Игибаева проведут сбор в столице Франции.

    Затем, с 18 по 22 июня, Алина Ильясова, Анастасия Баннова, Фарида Тукебаева выступят на отборочном олимпийском старте.

    После чего все упомянутые выше лучники поборются за награды на этапе Кубка мира. Он пройдет с 22 по 28 июня.


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